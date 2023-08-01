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Транспорт

Собянин анонсировал открытие станции метро "Лианозово" уже осенью

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Строители завершают отделку на станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Как отметил в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, с этой станции можно будет пересесть на МЦД и на наземный транспорт. Станция примет первых пассажиров осенью 2023 года.

Сообщается, что технический этап работ позади. Теперь строители занимаются оформлением платформ и стен. Известно, что для станции "Лианозово" дизайнеры выбрали спокойную цветовую гамму в серых и бежевых тонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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