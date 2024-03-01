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Новости

01 марта, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Новости часа: машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: 10% поездок по БКЛ совершили пассажиры, которые ранее не пользовались метро

Новости часа: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы – Собянин

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: стартовал прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта.

Так, в Москве отметили первую годовщину со дня полного открытия Большой кольцевой линии метро. Благодаря ей 800 тысяч москвичей впервые получили метро в шаговой доступности.

Также, по словам Сергея Собянина, в крупнейшем детском стационаре Москвы, Морозовской больнице, отреставрируют исторический Амбулаторный корпус.

Кроме того, прокат электросамокатов в Москве может открыться уже в конце марта. Кикшеринговые компании готовятся старту сезона. Но окончательное решение будут принимать совместно с городом.

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