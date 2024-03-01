Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта.

Так, в Москве отметили первую годовщину со дня полного открытия Большой кольцевой линии метро. Благодаря ей 800 тысяч москвичей впервые получили метро в шаговой доступности.

Также, по словам Сергея Собянина, в крупнейшем детском стационаре Москвы, Морозовской больнице, отреставрируют исторический Амбулаторный корпус.

Кроме того, прокат электросамокатов в Москве может открыться уже в конце марта. Кикшеринговые компании готовятся старту сезона. Но окончательное решение будут принимать совместно с городом.