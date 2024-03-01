Новости часа: 10% поездок по БКЛ совершили пассажиры, которые ранее не пользовались метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10% поездок по БКЛ за год совершили пассажиры, которые ранее не пользовались общественным транспортом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На западе столицы началась реконструкция Мосфильмовского пруда. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

В Москве открыли еще три круглогодичные ярмарки выходного дня. Об этом сообщил департамент торговли и услуг.