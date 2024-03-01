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Новости

Новости

01 марта, 16:00

Новости

Новости часа: 10% поездок по БКЛ совершили пассажиры, которые ранее не пользовались метро

Новости часа: 10% поездок по БКЛ совершили пассажиры, которые ранее не пользовались метро

Новости часа: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы – Собянин

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: стартовал прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

По будням БКЛ пользуются более 1,3 млн человек – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: более 340 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10% поездок по БКЛ за год совершили пассажиры, которые ранее не пользовались общественным транспортом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На западе столицы началась реконструкция Мосфильмовского пруда. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

В Москве открыли еще три круглогодичные ярмарки выходного дня. Об этом сообщил департамент торговли и услуг.

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