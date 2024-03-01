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Новости

01 марта, 12:00

Общество

Новости часа: более 340 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год

Новости часа: более 340 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год

Собянин: начинаем прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

Все направления в послании президента напрямую касаются Москвы – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 февраля

Все направления в послании президента РФ напрямую касаются Москвы – Собянин

Москва поможет внедрить сервисы цифровой системы "Моя школа" двум регионам – Собянин

Собянин: послание Владимира Путина обозначило четкие направления развития Москвы

Собянин рассказал о создании в Москве инновационной медицинской инфраструктуры

Собянин: почти 130 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 340 миллионов поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве в 2024 году установят 65 тысяч умных фонарей. О благоустройстве улиц столицы рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до утра воскресенья, 3 марта. О погодных условиях предупредили синоптики.

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