01 марта, 12:00Общество
Новости часа: более 340 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 340 миллионов поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве в 2024 году установят 65 тысяч умных фонарей. О благоустройстве улиц столицы рассказал заммэра Петр Бирюков.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до утра воскресенья, 3 марта. О погодных условиях предупредили синоптики.