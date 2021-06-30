Более 20 регионов РФ объявили о введении обязательной вакцинации

Более 20 российских регионов объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Это те, кто каждый день взаимодействует с большим числом людей, – сотрудники сфер торговли, услуг, туризма, медицины.

По плану региональных руководителей и местных подразделений Роспотребнадзора, уже в середине июля еду будут разносить привитые официанты, курьеры, а на стойках регистрации в отелях встретят вакцинированные менеджеры. В планах привить 60–70 процентов сотрудников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.