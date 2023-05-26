В столице расширили перечень специальностей для получения статуса "Московская медсестра"

Новое направление "Операционное дело" добавили в список специальностей, представители которых могут претендовать на статус "Московская медсестра". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это не только знак отличия и признание достижений, но и дополнительные выплаты для среднего медицинского персонала. Подробнее о том, как принять участие в программе и какие специалисты могут рассчитывать на городскую поддержку, – в эфире телеканала Москва 24.