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Новости

11:45

Общество

В столице расширили перечень специальностей для получения статуса "Московская медсестра"

В столице расширили перечень специальностей для получения статуса "Московская медсестра"

Более 20 тыс жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва"

В Московском медтехе обсудили "Хирургию будущего"

"Мой район. Навигатор": более 20 тыс жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва"

Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Около 20 тыс горожан прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва"

Почти 20 тыс москвичей прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва"

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Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва"

Новое направление "Операционное дело" добавили в список специальностей, представители которых могут претендовать на статус "Московская медсестра". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это не только знак отличия и признание достижений, но и дополнительные выплаты для среднего медицинского персонала. Подробнее о том, как принять участие в программе и какие специалисты могут рассчитывать на городскую поддержку, – в эфире телеканала Москва 24.

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