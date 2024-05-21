Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 17:30

Общество

Врач Сергей Готье рассказал, какими навыками и знаниями должен обладать трансплантолог

Врач Сергей Готье рассказал, какими навыками и знаниями должен обладать трансплантолог

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В 2024 году юбилей отмечает Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Какими знаниями должен обладать трансплантолог? И какую помощь врачи оказывают пациентам уже после пересадки органов? Об этом рассказал директор центра и главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Большое интервью с врачом выйдет во вторник, 21 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоРоман Карлов
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