Врач Сергей Готье рассказал, какими навыками и знаниями должен обладать трансплантолог

В 2024 году юбилей отмечает Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Какими знаниями должен обладать трансплантолог? И какую помощь врачи оказывают пациентам уже после пересадки органов? Об этом рассказал директор центра и главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Большое интервью с врачом выйдет во вторник, 21 мая, в эфире телеканала Москва 24.