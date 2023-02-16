16 февраля, 14:19M24.RU
Специалисты рассказали о достижениях в области фармакологии и биотехнологий в РФ
16 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новейшие достижения российских ученых в области фармакологии и биотехнологий".
О российском фармацевтическом рынке и разработке отечественных препаратов рассказывали:
- аспирант Института общей генетики имени Вавилова РАН, ведущий разработчик тест-систем для ДНК идентификации человека Максим Скалин;
- кандидат медицинских наук, член научного общества иммунологов и аллергологов Борис Никулин;
- заведующий лабораторией исследований биотехнологических препаратов, кандидат фармацевтических наук Дмитрий Гребенкин;
- доктор фармацевтических наук Игорь Шохин;
- руководитель группы ветеринарных врачей российского производителя ветеринарных препаратов Сергей Пархоменко.