Специалисты рассказали о достижениях в области фармакологии и биотехнологий в РФ

16 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новейшие достижения российских ученых в области фармакологии и биотехнологий".

О российском фармацевтическом рынке и разработке отечественных препаратов рассказывали:

