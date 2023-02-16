Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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Новости

16 февраля, 14:19

M24.RU

Специалисты рассказали о достижениях в области фармакологии и биотехнологий в РФ

Специалисты рассказали о достижениях в области фармакологии и биотехнологий в РФ

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16 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новейшие достижения российских ученых в области фармакологии и биотехнологий".

О российском фармацевтическом рынке и разработке отечественных препаратов рассказывали:

  • аспирант Института общей генетики имени Вавилова РАН, ведущий разработчик тест-систем для ДНК идентификации человека Максим Скалин;
  • кандидат медицинских наук, член научного общества иммунологов и аллергологов Борис Никулин;
  • заведующий лабораторией исследований биотехнологических препаратов, кандидат фармацевтических наук Дмитрий Гребенкин;
  • доктор фармацевтических наук Игорь Шохин;
  • руководитель группы ветеринарных врачей российского производителя ветеринарных препаратов Сергей Пархоменко.
медицинапресс-конференция
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