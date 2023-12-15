В Москве стартовала ежегодная конференция "Приоровские чтения"

В Москве 15 декабря стартовала ежегодная всероссийская научно-практическая конференция "Приоровские чтения". Для обмена идеями, опытом и знакомства с последними тенденциями в медицине на мероприятие съехались травматологи и ортопеды со всей страны. Кроме того, в конференции участвуют ученые и бизнесмены.

В этом году одной из главных тем конференции стало улучшение ортопедической помощи детям. Также участники обсудят передовые методы лечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.