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15 декабря, 13:30

Общество

В Москве стартовала ежегодная конференция "Приоровские чтения"

В Москве стартовала ежегодная конференция "Приоровские чтения"

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В Москве 15 декабря стартовала ежегодная всероссийская научно-практическая конференция "Приоровские чтения". Для обмена идеями, опытом и знакомства с последними тенденциями в медицине на мероприятие съехались травматологи и ортопеды со всей страны. Кроме того, в конференции участвуют ученые и бизнесмены.

В этом году одной из главных тем конференции стало улучшение ортопедической помощи детям. Также участники обсудят передовые методы лечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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