В Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками COVID-19

В Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками заболевания коронавирусом.

При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному специалисту в поликлинике. Врач осмотрит пациента, а также сделает ПЦР- или экспресс-тесты.

В случае если у жителя Москвы нет симптомов заболевания, но он хочет пройти ПЦР-тестирование, сделать это можно в городских поликлиниках, но на платной основе.

Отказ от всеобщего бесплатного тестирования на коронавирус в Депздраве объяснили снижением спроса на такую услугу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.