Четыре региона подключились к столичной медицинской платформе с ИИ

К московской медицинской платформе с искусственным интеллектом подключились еще четыре региона. Среди них – Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, платформой для расшифровки лучевых исследований пользуются уже шесть регионов. С помощью нейросетей они проанализировали более 160 тысяч медицинских исследований.

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