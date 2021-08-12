В Школе юного хирурга показали возможности цифровой медицины

Как в медицине применяют цифровые и инженерные разработки знают слушатели школы юного хирурга. Там прошли показательные занятия.

С помощью виртуальных технологий ученики пробуют спасать жизни на догоспитальном этапе. Потом занимаются диагностикой и лечением в "стационарах". Для этого используют специальных роботов-андроидов, которые полностью имитируют реальное состояние пациентов.

Школа юного хирурга позволяет ученикам испытать себя в роли хирурга, генетика, невролога, стоматолога и в других специальностях. Они не только знакомятся с инновационными решениями в медицине, но и отрабатывают необходимые навыки на профильном оборудовании и проводят собственные научные исследования.

Учреждение действует в университете имени Н. И. Пирогова при поддержке департамента образования и науки Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.