В Школе юного хирурга показали возможности цифровой медицины

12 августа, 20:45
Как в медицине применяют цифровые и инженерные разработки знают слушатели школы юного хирурга. Там прошли показательные занятия.
С помощью виртуальных технологий ученики пробуют спасать жизни на догоспитальном этапе. Потом занимаются диагностикой и лечением в "стационарах". Для этого используют специальных роботов-андроидов, которые полностью имитируют реальное состояние пациентов.
Школа юного хирурга позволяет ученикам испытать себя в роли хирурга, генетика, невролога, стоматолога и в других специальностях. Они не только знакомятся с инновационными решениями в медицине, но и отрабатывают необходимые навыки на профильном оборудовании и проводят собственные научные исследования.
Учреждение действует в университете имени Н. И. Пирогова при поддержке департамента образования и науки Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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