12 января, 22:00Город
Новости часа: в московских поликлиниках внедряют обезличенную аудиозапись приемов
Переселение по программе реновации полностью завершено в трех районах и поселениях, в 12 – вышло на финишную прямую, сообщил Сергей Собянин.
В московских поликлиниках внедряют обезличенную аудиозапись приемов, сообщает Депздрав.
Движение в районе пересечения Бесединского шоссе и улицы Красный Луг ограничат с 15 января до 30 августа, сообщает столичный Дептранс.
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