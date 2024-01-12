Новости часа: в московских поликлиниках внедряют обезличенную аудиозапись приемов

Переселение по программе реновации полностью завершено в трех районах и поселениях, в 12 – вышло на финишную прямую, сообщил Сергей Собянин.

В московских поликлиниках внедряют обезличенную аудиозапись приемов, сообщает Депздрав.

Движение в районе пересечения Бесединского шоссе и улицы Красный Луг ограничат с 15 января до 30 августа, сообщает столичный Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

