3-я фаза клинического исследования вакцины "Спутник М" для подростков стартовала в Москве

В столице началась третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В испытаниях примут участие три тысячи человек в возрасте 12–17 лет. По словам Раковой, исследования проходят на базе 10 поликлиник и 2 детских больниц, они продлятся год.

Ракова подчеркнула, что вакцинация будет проводиться в два этапа. Это та же самая двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой.

На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.