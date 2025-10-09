Межрегиональный конгресс по аллергологии и иммунологии стартовал в Москве. На конференцию в столицу прибыли ведущие российские и зарубежные специалисты.

В течение двух дней эксперты обсудят современные методы оказания помощи пациентам с бронхиальной астмой, хронической крапивницей, атопическим дерматитом. Также будут работать специализированные школы, где врачи и ученые детально рассмотрят актуальные вопросы клинической аллергологии и иммунологии. Отдельной темой выступлений станут организационные вопросы, которые возникают при работе с пациентами.

