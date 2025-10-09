Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 13:15

Наука

Межрегиональный конгресс по аллергологии и иммунологии стартовал в Москве

Межрегиональный конгресс по аллергологии и иммунологии стартовал в Москве

Новый фармацевтический завод в Зеленограде будет выпускать 5,5 млн флаконов лекарств в год

"Новости дня": врачи в Москве применили новый метод лечения деформаций позвоночника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 октября

Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

Сергей Собянин открыл новое фармпроизводство на площадке "Алабушево"

"Новости дня": в РФ начался набор добровольцев для исследования вакцины от аллергии

Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

Отбор добровольцев для испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы начался в Москве

"Новости дня": Собянин сообщил о начале отбора на программу поддержки медисследований

Межрегиональный конгресс по аллергологии и иммунологии стартовал в Москве. На конференцию в столицу прибыли ведущие российские и зарубежные специалисты.

В течение двух дней эксперты обсудят современные методы оказания помощи пациентам с бронхиальной астмой, хронической крапивницей, атопическим дерматитом. Также будут работать специализированные школы, где врачи и ученые детально рассмотрят актуальные вопросы клинической аллергологии и иммунологии. Отдельной темой выступлений станут организационные вопросы, которые возникают при работе с пациентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинанаукавидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика