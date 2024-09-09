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09 сентября, 13:30

Общество

Российская вакцина от рака прошла доклинические исследования

Российская вакцина от рака прошла доклинические исследования

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Доклинические исследования вакцины от рака пройдены, первая фаза испытаний начнется после разрешения министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, после получения разрешения на сайте будет опубликовано объявление о наборе добровольцев, имеющих соответствующие медицинские показания. Решение об их допуске к испытаниям будут принимать специалисты.

Какие перспективы у уникальной отечественной разработки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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