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09 апреля, 12:45

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Два пилотных центра ментального здоровья в откроются в Москве

Два пилотных центра ментального здоровья в откроются в Москве

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Два пилотных центра ментального здоровья откроют в Москве

В ближайшие месяцы в Москве откроют два центра ментального здоровья. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пока проект пилотный, но власти рассчитывают, что он заинтересует москвичей, потому что пациентам предложат комплексный подход. В центрах ментального здоровья москвичам будут помогать бороться со стрессом и посттравматическим синдромом. Специалисты проведут диагностику и подберут соответствующее лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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