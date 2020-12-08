Роспотребнадзор утвердил правила перевозки вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V" будет разрешено перевозить только в холоде, при температуре -18 градусов.

На дальние расстояния вакцину будут возить в рефрижераторах. Если же ехать недалеко, будут использоваться сумки-холодильники.