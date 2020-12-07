Депутат МГД: вакцинация от коронавируса – это самый эффективный способ остановить пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Список категорий москвичей, допущенных к записи на прививку от коронавируса, будет расширяться по мере поступления вакцины, в итоге она станет доступна для всех жителей столицы. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"В субботу, 5 декабря, в столице началась вакцинация против коронавирусной инфекции: первым прививку делают сотрудникам медицинских и образовательных учреждений и работникам городских социальных служб. Прежде всего необходимо защитить тех, чья работа связана с постоянным взаимодействием с людьми. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет расширяться, вакцинация станет доступна всем жителям столицы", – передает слова Картавцевой Агентство "Москва".

Депутат напомнила, что прививка бесплатная и осуществляется исключительно на добровольной основе. При этом Картавцева подчеркнула, что вакцинация является наиболее эффективным способом сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 и остановить пандемию.

Картавцева уточнила, что в настоящий момент пункты вакцинации открыты на базе 70 городских взрослых поликлиник и работают каждый день с 8:00 до 20:00.

"Запись на официальном городском портале mos.ru открыта на две недели вперед. В ближайшее время на прививки приглашаются только работники медицинских и образовательных учреждений, а также социальные работники. Собираясь на вакцинацию, не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли", – отметила парламентарий.

По словам Картавцевой, процедура вакцинации занимает около часа. Сначала врач проводит осмотр, затем подготавливает и вводит вакцину, а потом в течение получаса медики отслеживают реакцию организма. Она также напомнила, что вакцинация состоит из двух этапов, так как препарат состоит из двух компонентов, поэтому всем прошедшим первый этап важно не пропустить срок введения второго компонента.

"В Москве сделано все для удобства пациентов: записаться нужно только на первую вакцинацию, а на вторую вас запишут автоматически и пришлют СМС с напоминанием о дате и времени", – объяснила она.

Однако Картавцева предупредила и об имеющихся противопоказаниях, таких как беременность и кормление грудью, заболевание ОРВИ на момент вакцинации или в течение 14 дней до нее, получение любой другой прививки в течение 30 дней перед вакцинацией от COVID-19 и другие.

"Есть определенные ограничения: к прививкам допускаются москвичи от 18 до 60 лет, не страдающие хроническими болезнями (заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца), первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания, заболевания легких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой)", – рассказала Картавцева.

По данным депутата, всего в Москве в перспективе планируется вакцинировать 6–7 миллионов человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что до конца 2020 года планируется открыть 170 центров вакцинации от COVID-19. Прививают москвичей препаратом "Спутник V" – первой зарегистрированной вакциной против коронавирусной инфекции.