Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство здравоохранения зарегистрировало предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Стоимость вакцины составит 1 942 рубля за 2 компонента.
"Цена упаковок по 5 двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9 710 рублей", – добавил Кузнецов.
Ранее в Москве начали делать прививки о коронавируса. Используется российский препарат "Спутник V".