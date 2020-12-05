Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения зарегистрировало предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Стоимость вакцины составит 1 942 рубля за 2 компонента.

"Цена упаковок по 5 двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9 710 рублей", – добавил Кузнецов.

Ранее в Москве начали делать прививки о коронавируса. Используется российский препарат "Спутник V".