Светлана Мастеркова сделала прививку от коронавируса

От коронавируса в Москве прививаются и музыканты, и спортсмены. Прививку сделала и двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова. До этого она переболела коронавирусом, спортсменка даже попала в больницу.

Прививку от коронавируса сделали и спортсмены российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщил врач команды. По его словам, теперь национальная команда под защитой и готова к поездке в Пекин на Олимпийские игры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.