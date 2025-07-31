Премьера комедийного сериала "Баранкины и камни силы" состоялась в Москве. Роли в ленте исполнили Юлия Топольницкая, Дмитрий Журавлев, Андрей Федорцов, Полина Гухман и другие актеры.

По сюжету, на современные столичные улицы из XIX века телепортируется первая в истории города извозчица Варвара, с которой начался род Баранкиных. После встречи с родственницей из прошлого семья получает суперспособности, заключенные в камни силы.

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