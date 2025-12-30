Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 06:45

Культура

Москвичам рассказали, куда можно сходить 30 декабря

Москвичам рассказали, куда можно сходить 30 декабря

Москвичи могут посетить выставку "Индия. Ткань времени" 30 декабря

Благотворительный показ спектакля "Буратино и Золотой ключик" прошел в Москве

В Москве простились с актрисой Верой Алентовой

"Интервью": Федор Бондарчук – о том, как снимали фильм "Буратино"

В Москве попрощались с народной артисткой Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина завершилось прощание с Верой Алентовой

В Москве простились с народной артисткой РФ Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина простятся с актрисой Верой Алентовой

Церемония прощания с Верой Алентовой началась в Театре имени Пушкина

Москвичам и гостям города рассказали, куда можно сходить 30 декабря. Например, в Царицыне состоится выставка "Индия. Ткань времени". Впервые в России представлены экспонаты из Национального музея ремесел в Дели. Через материи ручной работы можно узнать, как эта страна повлияла на мировую моду.

Кроме того, можно посетить экскурсию в особняке коллекционера Алексея Морозова. В нем находятся камин, украшенный гаргульями с разными лицами, готические часы, витражи, росписи на стенах и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика