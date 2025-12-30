Москвичам рассказали, куда можно сходить 30 декабря

Москвичам и гостям города рассказали, куда можно сходить 30 декабря. Например, в Царицыне состоится выставка "Индия. Ткань времени". Впервые в России представлены экспонаты из Национального музея ремесел в Дели. Через материи ручной работы можно узнать, как эта страна повлияла на мировую моду.

Кроме того, можно посетить экскурсию в особняке коллекционера Алексея Морозова. В нем находятся камин, украшенный гаргульями с разными лицами, готические часы, витражи, росписи на стенах и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

