Гостей фестиваля "Московская весна" угостят сезонными блюдами

В столице стартовал фестиваль "Московская весна". Он будет идти все праздники – до 10 мая. Организаторы сообщают, что на площадках фестиваля будут устраивать командные игры, откроют исторические кружки.

Помимо этого, в рамках фестиваля запланированы мероприятия ко Дню Победы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.