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Фильм "Ламборгини: Человек-легенда" вышел на онлайн-платформе "ИВИ"

Фильм "Ламборгини: Человек-легенда" вышел на онлайн-платформе "ИВИ"

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Фильм "Ламборгини: Человек-легенда" вышел на онлайн-платформе "ИВИ". В нем рассказывается история жизни создателя знаменитых спорткаров Ферруччо Ламборгини. Это история успеха сына фермера, бросившего вызов Энцо Феррари.

Итальянский производитель тракторов мечтает выпустить машину, которая станет конкурентом Ferrari. Противостояние двух марок в киноленте показано не только на гоночной трассе, но и на производстве.

Подробнее о том, какие еще фильмы доступны на онлайн-платформе "ИВИ" – в эфире телеканала Москва 24.

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