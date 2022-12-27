Актер сериала "Корона" Стефен Грейф умер в возрасте 78 лет

Фото: кадр из фильма "Казанова"; режиссер – Лассе Халльстрём; производство – Gondola Pictures Ltd., Power, The Mark Gordon Company

На 79-м году жизни скончался британский актер Стефен Грейф. Об этом сообщает Entertainment Tonight со ссылкой на агентство Michelle Braidman Associates, с которым работал актер.

"С большой печалью мы объявляем о смерти нашего замечательного клиента Стефена Грейфа. Его обширная карьера включала множество ролей на экране и сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде", – написали представители агентства.

За свою продолжительную актерскую карьеру Грейф снялся в сотнях проектов, среди них – известные шоу и картины "Казанова", "Стрелять на месте", "Венецианский купец", "Призраки". Одной из последних его выдающихся работ стала роль спикера палаты представителей сэра Бернарда Уэзерелла в 4-м сезоне сериала "Корона".

Информация о причине смерти актера не разглашается.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!