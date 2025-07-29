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29 июля, 07:15

Культура

Демонтаж арт-объекта "Большая глина" на Болотной набережной привлек внимание москвичей

Демонтаж арт-объекта "Большая глина" на Болотной набережной привлек внимание москвичей

Скульптуру "Большая глина" заменят другим арт-объектом на Болотной набережной

Специалисты приступили к демонтажу арт-объекта "Большая глина" на Болотной набережной

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Демонтаж арт-объекта швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина" на Болотной набережной привлек внимание москвичей. Пока специалисты разбирали скульптуру, жители столицы наблюдали за происходящим со стороны и фотографировали процесс работ.

Полую внутри конструкцию разберут на пять составных частей, которые скреплены между собой болтами. Затем их установят на палеты и в разобранном виде увезут с набережной. Новая инсталляция появится там в августе. Однако, что это будет за экспонат и кто его автор, пока не известно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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