Демонтаж арт-объекта "Большая глина" на Болотной набережной привлек внимание москвичей

Демонтаж арт-объекта швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина" на Болотной набережной привлек внимание москвичей. Пока специалисты разбирали скульптуру, жители столицы наблюдали за происходящим со стороны и фотографировали процесс работ.

Полую внутри конструкцию разберут на пять составных частей, которые скреплены между собой болтами. Затем их установят на палеты и в разобранном виде увезут с набережной. Новая инсталляция появится там в августе. Однако, что это будет за экспонат и кто его автор, пока не известно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.