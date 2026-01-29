Форма поиска по сайту

29 января, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, куда сходить вечером 29 января

Москвичам рассказали, куда сходить вечером 29 января

"Интервью": Александр Петров – о новых ролях

"Сити": центр "ЗИЛАРТ"

Выставка "Ван Гог. Ожившие полотна" открыта в "Люмьер-холле"

Кульминация "Недели Моцарта" состоится в Московском Доме музыки

Опера Моцарта "Дон Жуан" прозвучала в зале "Зарядье" в день рождения композитора

Назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ обернулось скандалом

Выпускники Школы-студии МХАТ требовали отменить назначение Богомолова ректором

В Историческом музее отреставрировали крупные полотна Семирадского

Выставка-форум "Уникальная Россия" начала работу в Гостином Дворе

Спектакль "Есенин. Дорога из разбитых сердец" состоится на Новой сцене "VS Театра" в 19:00. Помимо этого, в кинотеатрах пройдет премьера художественного фильма "Золотой дубль", посвященного работе тренера Никиты Симоняна с ереванским футбольным клубом "Арарат".

Также жителей столицы приглашают в музей "Сенсориум". Там проводится 60-минутный квест в темноте с посещением пяти тематических комнат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

