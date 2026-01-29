Москвичам рассказали, куда сходить вечером 29 января

Спектакль "Есенин. Дорога из разбитых сердец" состоится на Новой сцене "VS Театра" в 19:00. Помимо этого, в кинотеатрах пройдет премьера художественного фильма "Золотой дубль", посвященного работе тренера Никиты Симоняна с ереванским футбольным клубом "Арарат".

Также жителей столицы приглашают в музей "Сенсориум". Там проводится 60-минутный квест в темноте с посещением пяти тематических комнат.

