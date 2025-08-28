Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 18:30

Спектакль о жизни знаменитых русских поэтов показали на Чистопрудном бульваре

Спектакль о жизни знаменитых русских поэтов показали на Чистопрудном бульваре

Спектакль о жизни знаменитых русских поэтов показали на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Постановки представили артисты проекта "Хористки". Героями спектакля стали Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский, Даниил Хармс и другие поэты.

Фестиваль продлится до 31 августа. Его основные площадки – сцена на Патриарших прудах, а также сцены на Чистопрудном и Покровском бульварах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

