Фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" завершился в Москве

В Москве завершился Второй Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия". Церемония закрытия прошла в кинотеатре "Октябрь". Гран-при получила картина "Против ветра" – фильм о том, как простая женщина пытается бороться с экологической катастрофой в Ногайской степи на севере Дагестана.

В этом году фестиваль проходил во второй раз. В программе было представлено более 40 проектов. В зрительское жюри вошли представители медиасферы, телевидения и театра.

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