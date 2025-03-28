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28 марта, 19:45

Культура

Фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" завершился в Москве

Фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" завершился в Москве

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Акция "Ночь театров" проходит в Москве

В столице стартовала акция "Ночь театров"

В Москве завершился Второй Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия". Церемония закрытия прошла в кинотеатре "Октябрь". Гран-при получила картина "Против ветра" – фильм о том, как простая женщина пытается бороться с экологической катастрофой в Ногайской степи на севере Дагестана.

В этом году фестиваль проходил во второй раз. В программе было представлено более 40 проектов. В зрительское жюри вошли представители медиасферы, телевидения и театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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