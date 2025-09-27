27 сентября, 14:50События
Москвичам рассказали о программе V Международного фестиваля "Кубок Конфуция"
Москва готовится к проведению V Международного фестиваля "Кубок Конфуция". Он объединит китайские и российские виды спорта и искусств – от соревнований по ушу и игре Го до мастер-классов по каллиграфии. Мероприятие состоится в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая и будет приурочено к 80-летию Великой Победы.
Что ждет гостей фестиваля и на каких площадках пройдут его мероприятия? Какие специальные проекты готовятся в честь 80-летия Победы? Как через спорт и традиции налаживается культурный диалог между странами?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- вице-президент Евразийской ассоциации бизнеса, основатель и руководитель Международного комитета любительских спортивных игр (МКЛСИ) "Под Одним Солнцем" Аннета-Бах Цахилаева;
- заместитель председателя Совета по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, председатель оргкомитета Международного фестиваля "Кубок Конфуция" Цзян Яньбинь;
- президент Российской федерации ушу, заслуженный тренер России Глеб Музруков;
- заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Государственной думе РФ по физической культуре, спорту, туризму и экологии Елена Суханова.