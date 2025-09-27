Москвичам рассказали о программе V Международного фестиваля "Кубок Конфуция"

Москва готовится к проведению V Международного фестиваля "Кубок Конфуция". Он объединит китайские и российские виды спорта и искусств – от соревнований по ушу и игре Го до мастер-классов по каллиграфии. Мероприятие состоится в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая и будет приурочено к 80-летию Великой Победы.

Что ждет гостей фестиваля и на каких площадках пройдут его мероприятия? Какие специальные проекты готовятся в честь 80-летия Победы? Как через спорт и традиции налаживается культурный диалог между странами?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: