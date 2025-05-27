Подготовка циркового шоу "Сны Пушкина" продолжается в Москве

В Москве продолжается подготовка циркового шоу "Сны Пушкина". В смелом эксперименте соединились театр, танцы и мультимедиа.

В основу постановки вошли любимые пушкинские сказки: "Руслан и Людмила", "Сказка о мертвой царевне", "О рыбаке и рыбке" и другие. С помощью музыки и видео-проекции на сцене создают целый волшебный мир. В шоу войдут 20 оригинальных номеров, премьера состоится 29 мая в "Лужниках".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.