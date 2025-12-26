Москвичам рассказали, на каких площадках "Путешествия в Рождество" покажут спектакли

Москвичам рассказали, на каких площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" покажут спектакли. На Тверской площади можно будет посмотреть постановки от театров кукол "Сказки-раскраски" и "Галка".

На Профсоюзной улице также пройдут кукольные интерактивные спектакли по мотивам сказок. На бульваре Дмитрия Донского гостей ждут анимационные программы и кулинарные мастер-классы для всей семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.