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26 мая, 23:15

Культура

В столице состоялось юбилейное заседание Директорской ложи театров

В столице состоялось юбилейное заседание Директорской ложи театров

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В Москве состоялось 30, юбилейное заседание Директорской ложи театров. Мероприятие было приурочено к празднованию 80-летия Победы.

Участие в нем приняли более 120 руководителей театров и концертных залов, а также представители государственных структур и участники специальной военной операции. На заседании обсудили насущные вопросы в театральной и киносфере, а также культурную программу на летний сезон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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