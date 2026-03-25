Москвичам показали закулисье старейшего театра кукол столицы

Зрители Москвы онлайн получили возможность узнать, как устроен Московский театр кукол. Это первый кукольный театр в столице и один из старейших в России – в этом году учреждение проводит свой 96-й театральный сезон.

Художественный руководитель театра Борис Голдовский провел ведущую проекта Полину Ермолаеву по самым интересным уголкам здания на Спартаковской улице. Среди них – закулисье Большой и Малой сцен, мастерская, костюмерная и выставочные пространства в фойе театра.

В чем заключаются особенности профессии кукольника? Кто и как создает персонажей кукольных спектаклей? Куда отправляются куклы, которые уже не выступают на сцене? Ответы на эти и многие другие вопросы - в эфире Москвы онлайн.