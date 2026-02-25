Концерт "То самое свидание. Lumisfera" пройдет в Доме музыки 25 февраля

Московский международный Дом музыки 25 февраля представит концерт "То самое свидание. Lumisfera". В программе прозвучат мелодии Людовико Эйнауди, Нино Роты и Энио Морриконе в исполнении оркестра и вокалистов. Зал украсят 3 тысячи свечей.

Выставка "Сны Алены" открылась в Выставочном комплексе Исторического музея. Экспозиция посвящена 25-летию творческого пути российского кутюрье Алены Ахмадуллиной. Посетители увидят образы, вдохновленные древнерусской культурой, мифами и природой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.