Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 07:45

Культура

Концерт "То самое свидание. Lumisfera" пройдет в Доме музыки 25 февраля

Концерт "То самое свидание. Lumisfera" пройдет в Доме музыки 25 февраля

Картины Репина и Айвазовского выставят на торги в Москве

На Киностудии имени Горького открыли новые павильоны с современным оборудованием

"Интервью": Ефим Шифрин – о том, почему запретил себе мечтать о ролях

Собянин и Голикова открыли новые съемочные павильоны Киностудии Горького

"Сити": выставка "Матисс и Пикассо. Цвет и форма" в Новой Третьяковке

Спектакль "Онегин" покажут в Московском Доме музыки

Культурные мероприятия подготовили в Москве в честь Дня защитника Отечества

Пьесу древнегреческого драматурга представили в театре "Шалом"

Собянин рассказал о популярности проекта "Учебный день в музее"

Московский международный Дом музыки 25 февраля представит концерт "То самое свидание. Lumisfera". В программе прозвучат мелодии Людовико Эйнауди, Нино Роты и Энио Морриконе в исполнении оркестра и вокалистов. Зал украсят 3 тысячи свечей.

Выставка "Сны Алены" открылась в Выставочном комплексе Исторического музея. Экспозиция посвящена 25-летию творческого пути российского кутюрье Алены Ахмадуллиной. Посетители увидят образы, вдохновленные древнерусской культурой, мифами и природой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика