Картины Репина и Айвазовского выставят на торги в Москве

В Москве на торги выставят знаковые работы русской живописи. Среди лотов представлены "Нарцисс" Ильи Репина, "Пароходофрегат" Ивана Айвазовского и пейзаж Исаака Левитана. Организаторы собрали редкие произведения из известных частных коллекций.

Пейзаж Левитана "Восход луны. Деревня" оценили в 50 миллионов рублей. Картина Валентина Серова "За шитьем" также стоит 50 миллионов рублей.

