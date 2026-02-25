25 февраля, 07:45Культура
Картины Репина и Айвазовского выставят на торги в Москве
В Москве на торги выставят знаковые работы русской живописи. Среди лотов представлены "Нарцисс" Ильи Репина, "Пароходофрегат" Ивана Айвазовского и пейзаж Исаака Левитана. Организаторы собрали редкие произведения из известных частных коллекций.
Пейзаж Левитана "Восход луны. Деревня" оценили в 50 миллионов рублей. Картина Валентина Серова "За шитьем" также стоит 50 миллионов рублей.
