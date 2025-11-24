Москвичей пригласили на фестиваль дикой природы в Новой Третьяковке

Гости и жители Москвы смогут 24 ноября посетить Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке. Там получится увидеть более 400 работ финалистов творческого конкурса. Их отобрали из почти 15 тысяч снимков, которые прислали больше 3,5 тысячи авторов из 96 стран.

Также можно сходить на экскурсию "Бункер Сталина" на Таганке или посмотреть фильм "Маша и Медведи" в столичных кинотеатрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.