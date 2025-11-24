Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 ноября, 07:45

Культура

Москвичей пригласили на фестиваль дикой природы в Новой Третьяковке

Москвичей пригласили на фестиваль дикой природы в Новой Третьяковке

Премьера фильма "Письмо Деду Морозу" прошла в Москве

Очередь заметили у главного здания Третьяковской галереи

Спектакль "Снежная королева" покажут в театре "На Басманной" в Москве

Очередь на выставки выстроилась возле главного здания Третьяковской галереи

Спектакль "Снежная королева" представили в театре "На Басманной"

"Кинокульт": "О бедном гусаре замолвите слово"

Выручка арт-индустрии в столице выросла на 60%

Оперу "Мертвые души" вернули в репертуар Большого театра

Театр "На Басманной" представил спектакль "Билокси Блюз"

Гости и жители Москвы смогут 24 ноября посетить Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке. Там получится увидеть более 400 работ финалистов творческого конкурса. Их отобрали из почти 15 тысяч снимков, которые прислали больше 3,5 тысячи авторов из 96 стран.

Также можно сходить на экскурсию "Бункер Сталина" на Таганке или посмотреть фильм "Маша и Медведи" в столичных кинотеатрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

