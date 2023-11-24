Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 08:45

Культура

"Снежную королеву" покажут в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве

"Снежную королеву" покажут в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве

Большой театр откроет дополнительную предпродажу билетов на "Щелкунчика" 26 ноября

"Программа наших передач": "Время"

"Киноулица": Лев Прыгунов

"Жизнь в большом городе": культурное наследие

Третьяковская галерея откроет новую выставку 24 ноября

"Сити": пять фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах

На 4-м Молодежном форуме в Москве обсудят сохранение культурного наследия мегаполисов

Прослушивания артистов для проекта "Музыка в метро" прошли в столице

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Знаковое для любителей балета событие состоится в пятницу, 24 ноября. В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко мировая премьера – "Снежная королева". Это первый опыт написания либретто молодым худруком балетной труппы и хореографом спектакля Максимом Севагиным.

Спектакль пронизан метафорами в слиянии с музыкой Петра Ильича Чайковского. Билетов на премьеру уже нет, но в ближайшее время начнется продажа на другие даты. Показ для широкой публики ожидается в начале февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаМарьяна Яцкевич
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика