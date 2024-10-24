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24 октября, 18:30

M24.RU

Организаторы рассказали о программе XXI кинофестиваля "Лучезарный ангел"

Организаторы рассказали о программе XXI кинофестиваля "Лучезарный ангел"

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24 октября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная XXI международному благотворительному кинофестивалю "Лучезарный ангел". Он пройдет в кинотеатре "Поклонка" с 1 по 7 ноября 2024 года.

Кинопоказы в рамках фестиваля традиционно ориентированы на семейную аудиторию, детей, подростков и молодежь. Для фестиваля отбираются фильмы, которые раскрывают сложные и противоречивые вопросы жизни современного общества, но при этом проповедуют традиционные нравственные ценности, учат добру, неравнодушию и справедливости.

Духовным попечителем кинофестиваля выступит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

О программе и участниках фестиваля, географии киноработ, фильме-открытии и образовательной программе смотра на пресс-конференции рассказали:

  • генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов;
  • эксперт Духовного экспертного совета кинофестиваля, настоятель храма святых бессребренников Космы и Домиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин;
  • председатель жюри полнометражного игрового кино кинофестиваля, кинорежиссер Николай Бурляев;
  • руководитель работы детского жюри, режиссер документального кино и телевидения Елена Алферова;
  • актриса Валери Зоидова.
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