Организаторы рассказали о программе XXI кинофестиваля "Лучезарный ангел"

24 октября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная XXI международному благотворительному кинофестивалю "Лучезарный ангел". Он пройдет в кинотеатре "Поклонка" с 1 по 7 ноября 2024 года.

Кинопоказы в рамках фестиваля традиционно ориентированы на семейную аудиторию, детей, подростков и молодежь. Для фестиваля отбираются фильмы, которые раскрывают сложные и противоречивые вопросы жизни современного общества, но при этом проповедуют традиционные нравственные ценности, учат добру, неравнодушию и справедливости.

Духовным попечителем кинофестиваля выступит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

О программе и участниках фестиваля, географии киноработ, фильме-открытии и образовательной программе смотра на пресс-конференции рассказали: