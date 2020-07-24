Москвичи недовольны новым видом памятника Высоцкому

Пользователям соцсетей не понравился обновленный памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище. К 40-летию со дня смерти артиста, монумент, установленный еще в 1985 году, изменили – ему заменили голову.

Скульптор поменял выражение бронзового лица поэта. Раньше на нем были сомкнутые губы, а глаза смотрели в пространство чуть выше головы взрослого человека. Сейчас рот на памятнике открыт, а выражение лица напоминает то, каким оно было у актера в роли Жеглова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.