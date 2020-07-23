Семь столичных парков возобновили проведение экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Семь московских парков возобновили экскурсионные программы для посетителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Познакомиться с интересными фактами о парках, увидеть их исторические места и достопримечательности можно в музее-усадьбе "Кусково", парках "Кузьминки" и "Сокольники".
Жителей столицы ждут истории о сохранившемся конноспортивном комплексе на территории Измайловского парка, о первых дворянских усадьбах Воронцовского парка, а также об имении князей Голицыных в парке "Кузьминки".
Бесплатные и платные прогулки также проходят в ландшафтном парке "Митино" и парке "Северное Тушино". Экскурсии ведут не только гиды, но и искусствоведы, историки, а также биологи и зоологи.
Ранее в Москве назвали самые необычные скамейки. Среди них лавочки-шезлонги, офисные кресла и "лавочки-прислонялочки".
В московских парках заметили лис
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