Семь столичных парков возобновили проведение экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь московских парков возобновили экскурсионные программы для посетителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Познакомиться с интересными фактами о парках, увидеть их исторические места и достопримечательности можно в музее-усадьбе "Кусково", парках "Кузьминки" и "Сокольники".

Жителей столицы ждут истории о сохранившемся конноспортивном комплексе на территории Измайловского парка, о первых дворянских усадьбах Воронцовского парка, а также об имении князей Голицыных в парке "Кузьминки".

Бесплатные и платные прогулки также проходят в ландшафтном парке "Митино" и парке "Северное Тушино". Экскурсии ведут не только гиды, но и искусствоведы, историки, а также биологи и зоологи.

Ранее в Москве назвали самые необычные скамейки. Среди них лавочки-шезлонги, офисные кресла и "лавочки-прислонялочки".