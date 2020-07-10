Фото обнаженного Виктора Цоя появится на обложке журнала

Журнал Esquire поместил на обложку обнаженного Виктора Цоя

Журнал Esquire выпустит номер журнала, на обложке которого изображен обнаженным знаменитый лидер группы "Кино" Виктор Цой.

Выпуск приурочен к грядущему 30-летию со дня смерти музыканта. На снимке, представленном на обложке, раньше было четыре человека. Оригинал снимали для музыкального альбома Бориса Гребенщикова, однако впоследствии он вышел с другим оформлением. Оказалось, что Цой стеснялся сделанных фотографий.

Мнения по необычной обложке разделились. Многие фанаты Цоя нашли это смелым и считают, что журнал надо пустить широким тиражом. Однако есть те, кто считает это слишком откровенным.

Музыкальный критик Артемий Троицкий, который был знаком с Цоем, поддержал эту идею. Он отметил, что многие противники обложки являются заложниками созданного образа великого музыканта.

"Молодые люди и девушки привыкли к определенному образу Цоя – готичный темный рыцарь. Он был совсем другим человеком. Веселым, шутливым. Мог спокойно в заливе под Ленинградом в районе Комарова голым искупаться", – сказал Троицкий.

Ранее стало известно, что группа "Кино" готова воссоединиться и выступить с концертами. В частности, они выпустили новую версию песни "Троллейбус". Кроме того, на осень группа запланировала выступления.