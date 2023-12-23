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23 декабря, 10:30

Культура

Посвященная создателю Чебурашки выставка открылась в "Зарядье"

Посвященная создателю Чебурашки выставка открылась в "Зарядье"

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В "Зарядье" открывается выставка, посвященная художнику и мультипликатору Леониду Шварцману. Он участвовал в создании таких известных советских мультфильмов, как "Снежная королева", "Крокодил Гена и Чебурашка", "Котенок по имени Гав".

Экспозиция ждет посетителей в Подземном музее парка "Зарядье". На ней можно увидеть авторские эскизы и раскадровки, оригинальную куклу крокодила Гены, а также личные вещи режиссера-мультипликатора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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