Посвященная создателю Чебурашки выставка открылась в "Зарядье"

В "Зарядье" открывается выставка, посвященная художнику и мультипликатору Леониду Шварцману. Он участвовал в создании таких известных советских мультфильмов, как "Снежная королева", "Крокодил Гена и Чебурашка", "Котенок по имени Гав".

Экспозиция ждет посетителей в Подземном музее парка "Зарядье". На ней можно увидеть авторские эскизы и раскадровки, оригинальную куклу крокодила Гены, а также личные вещи режиссера-мультипликатора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.