Россия не будет выдвигать фильмы на "Оскар" в этом году.

Продюсеры и режиссеры, которые входят в Российский оскаровский комитет, заявили, что не видят смысла отправлять отечественные картины на премию американской киноакадемии. По традиции, именно в сентябре отбирался лучший российский фильм, который мог бы претендовать на приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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