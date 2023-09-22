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22 сентября, 22:45

Культура

Россия не будет выдвигать фильмы на "Оскар" в этом году

Россия не будет выдвигать фильмы на "Оскар" в этом году

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"Сити": фильм "Неудержимые 4" показали в РФ

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Россия не будет выдвигать фильмы на "Оскар" в этом году.

Продюсеры и режиссеры, которые входят в Российский оскаровский комитет, заявили, что не видят смысла отправлять отечественные картины на премию американской киноакадемии. По традиции, именно в сентябре отбирался лучший российский фильм, который мог бы претендовать на приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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