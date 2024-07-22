Актриса Елена Лядова рассказала об отношении к молодежному сленгу

По словам Елены Лядовой, она не использует молодежный сленг в своей жизни, так как она предпочитает оригинальную версию русского языка.

Также актриса рассказала, что впервые услышала выражение "на вайбе" на съемках фильма "Первый класс". Чтобы узнать его значение, Лядова обратилась с вопросом к художнице по костюмам.

Большое интервью с Еленой Лядовой выйдет в понедельник, 22 июля, в эфире телеканала Москва 24.