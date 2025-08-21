Экскурсию по Москве провели для участников Международного детского культурного форума

Экскурсию по Москве провели для детей из других стран в рамках Международного детского культурного форума, который открылся 21 августа.

Ребята приехали в Россию из десятка стран. В Москве они побывали на Красной площади и в парке "Зарядье", посетили "ГЭС-2" и Храм Христа Спасителя. Это была не просто прогулка, а квест с увлекательными занятиями.

