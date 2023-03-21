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Культура

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост

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Директор Пушкинского музея Марина Лошак сообщила, что заранее готовилась к решению покинуть свой пост. Ранее появилась информация о том, что она оставила эту должность по собственному желанию. При этом Лошак подчеркнула, что это исключительно ее решение.

Она занимала эту должность с 2013 года, а под ее руководством было запущено более 60 российских и международных выставочных проектов. Теперь этот пост займет Елизавета Лихачева, которая ранее возглавляла музей архитектуры имени Щусева. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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