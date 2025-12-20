В Центральном музее Вооруженных Сил России появились новые уникальные экспонаты

Центральный музей Вооруженных Сил России пополнил свои фонды уникальными экспонатами. В коллекции появились новые личные вещи выдающегося флотоводца и дипломата адмирала Николая Харламова, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Во время Великой Отечественной войны адмирал Харламов представлял интересы Советского Союза в странах запада, а в послевоенные годы – на востоке. Теперь посетители музея могут увидеть его боевые и юбилейные награды, почетные знаки и даже карманные часы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.