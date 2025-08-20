Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

20 августа, 13:15

Культура

Мероприятия в рамках "Лета в Москве" продлятся до 7 сентября

Мероприятия в рамках проекта "Лето в Москве" продлятся до 7 сентября, они проходят не только в центре, но и в округах столицы.

Среди локаций – территория от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, площадка у районного центра "Место встречи "Баку"", ротонда в центре сквера на бульваре генерала Карбышева и детский парк "Фили".

Также площадки для мероприятий расположены на стадионе "Авангард", в парке "Академический", сквере имени Судакова, и на площадке "Московских сезонов" в районе Некрасовка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культурагородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

