Мероприятия в рамках "Лета в Москве" продлятся до 7 сентября

Мероприятия в рамках проекта "Лето в Москве" продлятся до 7 сентября, они проходят не только в центре, но и в округах столицы.

Среди локаций – территория от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, площадка у районного центра "Место встречи "Баку"", ротонда в центре сквера на бульваре генерала Карбышева и детский парк "Фили".

Также площадки для мероприятий расположены на стадионе "Авангард", в парке "Академический", сквере имени Судакова, и на площадке "Московских сезонов" в районе Некрасовка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

